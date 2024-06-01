МИД РФ отметил важность контроля талибов над Афганистаном

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) твердо удерживает контроль над Афганистаном, что для России принципиально важно. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы считаем, что эта власть устойчиво удерживает контроль над страной. Это для нас принципиально важно», – сказал Кабулов, добавив, что любая дезинтеграция Афганистана может привести к самым негативным последствиям для всего региона.

На днях в «Талибане» заявили, что оценивают отношения с Россией как положительные и готовы предпринимать усилия для устранения имеющегося препятствия. До этого в движении признались, что они никогда не были террористами и стремятся к развитию позитивных связей с разными странами мира.

В конце мая Путин заявил о важности выстраивания отношений с «Талибаном».

Ранее сообщалось, что талибы поддерживают позицию России по украинскому кризису.