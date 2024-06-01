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На Украине начали эвакуацию жителей из-под Харькова

На Украине на Золочевском направлении под Харьковом объявили эвакуацию

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Украинские власти объявили эвакуацию жителей на Золочевском направлении в Харьковской области. Об этом заявил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, сообщает Telegram-канал «Харьков Life».

Коваленко не исключил принудительную эвакуацию семей из поселков под Харьковом. Местных жителей отправят на время к родственникам. В числе других вариантов эвакуации в публикации упомянули Львовскую область и Харьков. По словам руководителя поселковой военной администрации, все граждане получат необходимую финансовую помощь.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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