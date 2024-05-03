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В МИД напомнили Британии о наличии ядерного оружия у России

Захарова: Кэмерон страдает амнезией и не помнит о ядерном статусе России

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Станислав Красильников/РИА Новости

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон страдает амнезией и не помнит о ядерном статусе России, говоря о том, что Украина может наносить удары по территориям РФ. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

«Вопрос в том, насколько сумасшедшим надо быть, представляя себя одним из руководителей якобы цивилизованного государства, чтобы заявлять подобные вещи. Мало того, насколько нужно страдать амнезией, чтобы не помнить, что речь идет о ядерных странах», — заявила Захарова.

Также 3 мая Захарова назвала слова Кэмерона о праве ВСУ бить по территории России первым признанием Запада в ведении войны против Москвы руками украинцев.

Днем ранее Кэмерон сказал, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Россия сможет защититься от британских ракет и контратаковать.

Ранее Кэмерон начал переговоры о столетнем сотрудничестве с Украиной.

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