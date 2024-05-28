ВСУ применили Patriot для удара по России, не спросив Германию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) как минимум один раз несанкционированно использовали поставленную Германией систему ПВО Patriot для удара по российским целям. Об этом написало издание Bild.

«Украинская армия по крайней мере единожды использовала систему Patriot из Германии, чтобы самой проявить активность», — отметили в публикации, не уточнив подробности.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В материале упомянули гневную реакцию ФРГ и США с угрозами прекратить поставки ракет для ПВО, если подобное повторится.

До этого Нидерланды предложили собрать из запчастей одну систему Patriot для Украины. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, слова которой приводятся на сайте минобороны. Правительство Нидерландов также признало, что систем Patriot не хватает.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.