Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ применили Patriot для удара по России, не спросив Германию

Bild: ВСУ использовали систему Patriot для удара по российским целям

close
100%
Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) как минимум один раз несанкционированно использовали поставленную Германией систему ПВО Patriot для удара по российским целям. Об этом написало издание Bild.

«Украинская армия по крайней мере единожды использовала систему Patriot из Германии, чтобы самой проявить активность», — отметили в публикации, не уточнив подробности.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

В материале упомянули гневную реакцию ФРГ и США с угрозами прекратить поставки ракет для ПВО, если подобное повторится.

До этого Нидерланды предложили собрать из запчастей одну систему Patriot для Украины. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, слова которой приводятся на сайте минобороны. Правительство Нидерландов также признало, что систем Patriot не хватает.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами