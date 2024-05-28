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«АвтоВАЗ» объяснил, почему Lada можно заправлять только дорогим топливом

«АвтоВАЗ» призвал заливать в машины Lada только АИ-95 или Премиум Евро-95

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Sha Dati/Global Look Press

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» призвал владельцев машин Lada заправлять их только высококачественным топливом. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, для автомобилей из семейств Lada Niva и Lada Granta допускается заправка исключительно АИ-95 или Премиум Евро-95. Причина — в заводских калибровках моторов, которые подогнали для соответствия нормам выбросов, рассказали в компании.

В инструкции к Lada Vesta указывается, что заправлять машину можно только АИ-95, но в крайнем случае допустимо топливо не ниже 92. При этом в «АвтоВАЗе» подчеркнули, что реальная экономия при использовании такого бензина почти нулевая. А вот более качественное топливо позволяет достичь «номинальных значений мощности, динамики, экономичности и токсичности».

До этого россиян предупредили, что если заливать в автомобиль топливо с октановым числом ниже рекомендуемого, то двигатель выйдет из строя. По словам автоэкспертов, «использование бензина АИ-92 в машинах, которым рекомендуется АИ-95 или АИ-98, может привести, например, к образованию нагара на клапанах, повреждению поршней и блоков цилиндров. Также это чревато снижением производительности».

В частности, подобная экономия чревата повышением расхода топлива, что с учетом разницы в стоимости делает его использование бессмысленным.

Ранее «АвтоВАЗ» представит новый внедорожник Niva Travel.

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