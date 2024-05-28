Россиянин отсудил 1,7 млн рублей за ямы на трассе «Золотое кольцо»

Житель Владимира через суд взыскал с компании, которая занимается эксплуатацией дорог, компенсацию после аварии на восточном соединении с дорогой М-7 «Волга». Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского областного суда.

Инцидент произошел 27 февраля 2023 года: водитель смог доказать, что попал в ДТП с автомобилем «МАН» из-за наезда машины на выбоины на дороге. Из-за них машину истца стало заносить и произошло столкновение.

Фрунзенский районный суд, куда первоначально обратился заявитель, установил, что «Дорожное эксплуатационное предприятие № 7» (АО «ДЭП № 7) не исполняло обязательства по содержанию надлежащим образом и ответственно за возмещение морального вреда.

Суд первой инстанции взыскал с ответчика компенсацию в размере 1,7 млн рублей. Дорожное предприятие попыталось оспорить решение, но областной суд оставил его без изменений.

Ранее россиянам рассказали, как получить компенсацию, если повредил машину в яме на дороге.