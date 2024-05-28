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Во Владикавказе водитель избил инспектора ДПС за выписанный ему штраф и попал на видео

«Сапа»: автомобилист из Владикавказа избил инспектора ДПС за выписанный штраф

Житель Владикавказа избил инспектора ДПС за выписанный ему штраф, видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Сапа 15».

На днях 28-летнего водителя автомобиля BMW 735 остановил 36-летний полицейский. Старший лейтенант решил проверить документы автомобилиста, но тот остался недоволен тем, что его вообще остановили. Мужчины повздорили, и в итоге инспектор оштрафовал нарушителя.

На следующий день водитель нашел полицейского, у которого тогда был выходной. Мужчина набросился на сотрудника правоохранительных органов и избил его, нападение попало на камеру видеонаблюдения. Пострадавшему понадобилась госпитализация, но после оказания необходимой помощи врачи отпустили его домой.

Владельца BMW уже задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сегодня стало известно, какие изменения произойдут в ГИБДД после переименования в ГАИ.

Ранее таксист получил пять лет колонии за наезд на полицейского, попавший на видео.

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