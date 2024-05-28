В Демократической партии США переживают из-за низких шансов переизбрания Байдена

В руководстве Демократической партии США установилось «всепроникающее чувство страха» из-за небольших шансов действующего президента Джо Байдена переизбраться на предстоящих выборах в ноябре 2024 года. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Всепроникающее чувство страха установилось на высочайших уровнях Демократической партии из-за перспектив переизбрания Джо Байдена, даже среди должностных лиц и стратегов, которые раньше выражали уверенность перед предстоящей битвой с Дональдом Трампом», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что незадолго до голосования в Демпартии чувствуется «ощутимая дрожь», которая прослеживается в обсуждениях членов партии, не предназначенных для публикаций.

«Вы не хотите быть тем парнем, который под запись говорит, что мы обречены, или что кампания плоха, или Байден совершает ошибки. Никто не хочет быть таким парнем», — сказал собеседник Politico, близкий к Белому дому.

Другой источник рассказал, что среди доноров партии ведется список причин, почему Байдена ждет поражение на выборах. Он состоит из двух десятков поводов, среди которых рекордный возраст Байдена, миграционная политика, инфляция и низкая популярность вице-президента Камалы Харрис.

Как следует из текста, чувство беспокойства у демократов усилилось еще больше, поскольку основной конкурент Байдена Дональд Трамп активно работает над тем, чтобы расположить к себе чернокожее и латиноамериканское население, которое ранее голосовало за Демпартию.

До этого стало известно, что Трамп обходит Байдена в рейтинге в преддверии первых дебатов.

Ранее Трамп назвал худшего президента в истории США.