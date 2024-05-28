МВД Грузии сделало заявление из-за акции протеста рядом с парламентом

В МВД Грузии заявили, что полиция мобилизована и защищает общественную безопасность в связи с акцией протеста, которая продолжается возле парламента республики. Соответствующий пост опубликован на странице ведомства в социальной сети X (бывший Twitter).

В министерстве также призвали организаторов и участников акции предоставить депутатам и работникам аппарата парламента, находящимся в здании, возможность покинуть его и «продолжать протестовать в мирной обстановке».

«Полиция будет немедленно пресекать любые нарушения закона, а в отношении лиц, нарушающих общественный порядок, будут приняты меры, предусмотренные законом», — сказано в сообщении.

Данное заявление было сделано на фоне того, что 28 мая парламент Грузии в ходе пленарного заседания преодолел вето президента республики Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах. За инициативу проголосовали 84 из 150 депутатов.

В этот же день у здания парламента Грузии начали собираться граждане, выступающие против этой инициативы.

Ранее в Грузии назвали масонов и партию войны виновниками протестов из-за закона об иноагентах.