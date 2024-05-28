Рост доходов населения в РФ встретился с дефицитом товаров

Несмотря на рост доходов населения и потребительского спроса, российская экономика сталкивается с нехваткой товаров из-за сдерживания импорта санкциями и административными ограничениями. Об этом свидетельствуют свежие оценки Центра макроэкономического анализа (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, пишет «Коммерсантъ».

По данным ЦМАКП, быстрый рост зарплат (свыше 19% в годовом выражении в феврале-марте) и числа занятых привел к заметному увеличению реальных располагаемых доходов населения. Однако параллельно сократились инвестиции — в IV квартале 2023г. рост капвложений остановился из-за исчерпания стимулов и сложностей с кредитованием.

«Возобновление сжатия импорта арифметически поддерживает рост выпуска, но реально скорее сдерживает его из-за дефицита комплектующих и специфического сырья в условиях завершения дешевого импортозамещения», — отмечают в ЦМАКП.

В ИНП РАН указывают, что рост потребления сопровождается притоком сбережений на депозиты — годовая динамика достигла 25% в марте.

«Устойчивой такую конфигурацию факторов назвать нельзя», — резюмировали аналитики.

Они также фиксируют негативный «косвенный социальный эффект инфляции для бедных» из-за опережающего роста цен на продовольствие.

До этого стало известно, что государство упростит инвестиции в редкоземельные металлы и курорты.

Ранее на выставке «Россия» обсудили национальные цели развития страны.