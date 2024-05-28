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Сергей Зверев раскрыл способы борьбы со стрессом

Шоумен Сергей Зверев назвал поход в консерваторию способом борьбы со стрессом

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Виталий Невар/РИА Новости

Стилист и шоумен Сергей Зверев признался в беседе с Prozvezd, что классическая музыка помогает ему бороться со стрессом.

Зверев назвал поход в консерваторию и прослушивания серьезной, классической музыки «прекрасным способом не стрессовать».

Зверев признался, что причиной его стресса являются соседи.

«Спать невозможно: без конца крики, оры! И это в самом центре Москвы. Я пытался с ними разговаривать по-хорошему, но ничего не получается», — поделился стилист.
Сергей Зверев начал свою карьеру в качестве парикмахера в московском салоне. Его клиентами были Татьяна Веденеева, Алла Пугачева, Богдан Титомир, Ксения Собчак, Людмила Гурченко, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Ирина Понаровская.

В октябре 2023 года Зверев признался, что закрыл свой салон красоты из-за санкций. Он отметил, что в Москве очень дорогая аренда, а для начала бизнеса необходимы огромные средства. По его мнению, поднять свой бизнес «просто нереально» в нынешней обстановке.

Зверев заявил, что многие российские дизайнеры закрыли свои ателье и пытаются шить на дому.

Ранее Сергей Зверев объяснил, почему россиянам не стоит тратиться на дорогую одежду.

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