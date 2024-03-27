Лева Би-2* пожаловался на финансовые проблемы группы: «Мы в общем-то банкроты»

Солист группы «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) признался, что сейчас коллектив испытает финансовые трудности из-за эмиграции из России. Об этом исполнитель рассказал в YouTube-интервью изданию DW на русском (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Я бы сказал так: мы в общем-то банкроты на данный момент. Но я думаю, что это ненадолго, потому что мы отстраиваем сейчас свой определенный мир», — признался музыкант.

Бортник рассказал, что «Би-2» съездили в пробный тур по США и Европе, чтобы понять, как работает музыкальная индустрия за рубежом. До этого «Би-2» выступали преимущественно в России. Певец признался, что теперь на карте коллектива присутствуют красные, нейтральные и зеленые зоны — они основаны на тех наблюдениях, в каких местах коллективу дают спокойно выступать.

25 января в Таиланде задержали участников группы «Би-2». Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концертов музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу.

1 февраля группа «Би-2» прибыла в Израиль после задержания и последующей депортации из Таиланда. Глава израильского МИДа Исраэль Кац лично встретился с артистами.

Ранее активист Бородин сообщил, что началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом.