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В Кремле назвали несерьезным материалом статью FT о подготовке РФ диверсий в Европе

Песков назвал голословными обвинения РФ в статье FT о подготовке диверсий в ЕС

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Обвинения британской газеты Financial Times в адрес России, что страна готовит диверсии по всей Европе, являются голословными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Не похоже на серьезный материал. Голословные обвинения в адрес нашей страны, их становится все больше и больше», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать эту публикацию.

5 мая Financial Times, ссылаясь на неназванные источники из спецслужб трех европейских стран, заявила, что правительства европейских стран получили предупреждения о подготовке Россией, которая взяла курс на постоянный конфликт с Западом, диверсий по всей Европе.

По словам одного из ее источников, наращивание активности отражает стремление России оказать максимальное давление на европейские страны по всем направлениям.

В апреле в Германии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий.

Ранее генсек НАТО заявил о расширении активности спецслужб РФ в Европе.

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