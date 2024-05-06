Политолог объяснил, почему США не торопятся с отправкой войск на Украину

Прямое участие американских военных в конфликте на Украине до сих пор остается под вопросом, поскольку в США понимают последствия данного шага. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь. Решение об отправке контингента Соединенных Штатов, по его словам, будут принимать «в ходе внутренней борьбы элитных группировок».

«Некоторые из них считают слишком обременительной даже прокси-войну — условным спикером этих кругов можно считать, к примеру, Илона Маска. Впрочем, европейская война — это уже катастрофа, которая может привести даже к применению ядерного оружия», — указал публицист.

6 мая лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения Украины Вашингтону, возможно, придется вмешаться в конфликт, задействовав свои войска.

По словам конгрессмена, США не могут позволить Украине пасть, потому что в этом случае значительно возрастет вероятность военного вмешательства Вашингтона в конфликт.

Он также подчеркнул, что в Республиканской партии США усиливается пророссийская фракция, не желающая оказывать поддержку Киеву и считающая, что РФ не является врагом США. Эту фракцию в палате представителей возглавляет конгрессвуман Марджори Тейлор Грин.

Ранее Медведев назвал «хором негодяев» политиков, призывающих к отправке войск на Украину.