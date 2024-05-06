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Политолог объяснил, почему украинские генералы заговорили о поражении Киева

Политолог Перла: разговоры о поражении Украины ведутся ради помощи Запада Киеву

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал слова замначальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадима Скибицкого о том, что взятие Вооруженными силами России под контроль Часова Яра — лишь вопрос времени. По мнению эксперта, пораженческие заявления украинских генералов делаются, в том числе, ради ускорения западных поставок Киеву.

Политолог так же напомнил о предстоящем «мирном саммите» в Швейцарии, основная цель которого — стимулирование будущего мирного процесса.

«То есть там будут говорить, что надо пойти на какие-то уступки России. Это надо аргументировать для западного обывателя: ведь до сих пор Россию предполагалось «победить на поле боя» и «нанести ей стратегическое поражение», — добавил Перла.

Информационный фон, создаваемый украинскими военачальниками, нужен для того, чтобы Запад мог сам про себя сказать, что он стремится к миру, подытожил эксперт.

Говоря о судьбе Часова Яра, Скибицкий отметил, что российская сторона действует как единый организм с четким планом под единым командованием. По его мнению, основное наступление ВС РФ на украинские позиции может начаться в конце мая или начале июня.

Скибицкий также признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут одержать победу в конфликте с Россией, поэтому мирные переговоры — единственный выход из ситуации.

Ранее Зеленскому предсказали потерю власти по окончании СВО на Украине.

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