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В парламенте Армении заявили, что РФ продолжает видеть в стране «губернию»

Спикер Нацсобрания Армении Симонян: РФ относится к республике как губернии

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что российское руководство якобы воспринимает его страну как «губернию». Его слова передает РИА Новости.

Таким образом парламентарий прокомментировал реакцию Москвы на его недавнее заявление об украинском конфликте. По мнению законодателя, РФ не считает Армению независимым государством.

«В их (российских властей — «Газета.Ru») осознании Армения до сих пор осталась губернией», — сказал Симонян, общаясь с журналистами.

Он добавил, что не говорил «ничего нового» о конфликте на Украине. Как отметил спикер армянского парламента, должностные лица республики и руководители иных стран никогда не ставили под сомнение право Украины на территориальную целостность.

В апреле Симонян принял участие в конференции председателей законодательных органов стран — членов Европейского союза (ЕС), которая прошла в Испании. На полях мероприятия он назвал российскую специальную военную операцию (СВО) на Украине «вторжением», а также обратил внимание на приверженность Армении территориальной целостности упомянутого государства.

Позже ситуацию прокомментировала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она предложила направить в армянский парламент запрос с требованием разъяснить его позицию по данному заявлению Симоняна.

Ранее в ЕС анонсировали «существенную поддержку» Армении оружием.

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