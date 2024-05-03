В Госдуме предложили составить реестр «лиц недружественных государств»

В России необходимо установить реестр «лиц недружественных государств» и ввести для них ограничения в экономической деятельности, которые будут похожи на те, которые действуют в отношении иноагентов. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, который разработал соответствующие изменения в ряд федеральных законов, передает «Парламентская газета».

По его мнению, к этой категории должны относиться коммерческие организации или индивидуальные предприниматели, которые находятся под юрисдикцией недружественного иностранного государства. Составить такой реестр он предлагает Федеральной налоговой службе.

Депутат уточнил, что данный законопроект был разработан в связи с тем, что ряд компаний на российском рынке, которые связаны с другими государствами и выступают конечными получателями прибыли от реализации товаров и услуг в России, могут финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В конце апреля Виталий Милонов говорил, что на пластиковой посуде должна быть маркировка с информацией о том, какой вред она наносит окружающей среде. По его мнению, это поможет россиянам более вдумчиво относиться к покупке подобных товаров.

Ранее сообщалось, что в России повысили пошлины на алкогольную продукцию из недружественных стран.