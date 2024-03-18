Байден хвастается, что Обама позавидовал бы его достижениям

Президент США Джо Байден иногда заявляет, что бывший глава государства Барак Обама позавидовал бы его достижениям на посту в Белом доме. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Когда Байден рассуждает о том, что с его точки зрения является достижениями, то подчеркивает, что «Обама бы позавидовал», сообщают собеседники портала.

Как следует из текста, Байден, который занимал пост вице-президента США при Бараке Обаме редко общается с ним, однако за закрытыми дверями регулярно вспоминает его. По данным источников Axios, действующий глава государства часто сравнивает себя с бывшим президентом.

Ранее ведущий Fox News Джесси Уоттерс заявил, что бывшая первая леди США Мишель Обама может стать планом Б для Демократической партии на предстоящих президентских выборах, и посоветовал Джо Байдену остерегаться ее.

«Но если бы я был Джо Байденом, я не знаю, кого бы я боялся больше –Трампа или ее [Мишель Обаму]», — сказал Уоттерс.

До этого американский сенатор от Республиканской партии от штата Юта Митт Ромни заявил, что тема предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена об угрозах для демократии является провалом, главе государства «нужен свежий материал».

Ранее в США заявили, что американцы больше не видят в Байдене своего президента.