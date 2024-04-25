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Американский генерал признал, что учения НАТО «фактически» направлены против РФ

Генерал Уильямс: НАТО проводит военные учения в Европе фактически против России

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Mindaugas Kulbis/AP

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Дэррил Уильямс в беседе с газетой New York Times заявил, что учения НАТО в Европе фактически проводятся против России.

«В этом году мы фактически проводим учения против русских. Мы боремся с нашим потенциальным противником <...> [Учения] являются частью того, что должно стать огромной демонстрацией силы НАТО, крупнейшей с начала холодной войны, которая призвана послать резкий сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что его амбиции не должны выходить за рамки Украины», — подчеркнул Уильямс.

Ранее об учениях НАТО говорил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Министр пояснил, что в Германии на базе объединенного европейского командования Вооруженных сил США развернут штаб «Группы содействия безопасности Украины».

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия может атаковать страны НАТО, если победит в конфликте на Украине.

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.

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