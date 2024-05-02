Политолог оценил слова Кулебы «о возможных коммуникациях с Россией»

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Радио 1» прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможных «коммуникациях с Россией» после мирной конференции в Швейцарии. Политолог подчеркнул, что выдвигаемые Киевом условия заведомо не устроят Москву.

«Как сказал наш президент, нас даже туда не пригласили. И как говорит Китай: «Извините, чтобы договариваться о каких-то соглашениях, обязательно участие двух сторон». Так вот пока не будет равноправного участия нашей стороны, ни о каких «как бы там» не может быть речи», — сказал Кошкин.

Он добавил, что Россия в сложившейся ситуации не только смогла сохранить силы, но и преумножила свое мастерство в экономике, в военных и политических делах.

Соответствующее заявление Кулеба сделал в интервью изданию Foreign Policy. Дипломат при этом отметил, что «войну нельзя закончить без обеих сторон».

Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Представители России не будут присутствовать на данном мероприятии.

До этого глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что первая мирная конференция по Украине без участия России может позволить договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу. По его словам, необходимо будет договориться «о лучшем времени», когда пригласить РФ присоединиться.

Ранее глава МИД Украины рассказал о повреждении энергосистемы страны.