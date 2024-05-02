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США призвали Грузию подтвердить стремление в ЕС и НАТО

США призвали Грузию подтвердить стремление вступить в Евросоюз и НАТО

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Depositphotos

Власти Соединенных Штатов рекомендуют руководству Грузии подтвердить свое стремление вступить в Евросоюз и Североатлантический альянс. С таким заявлением выступила американский посол в Грузии Робин Данниган, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы призываем правительство вновь подтвердить приверженность евро-атлантическому будущему страны», — указывается в публикации.

Посол при этом сослалась на Конституцию Грузии, в которой прописано означенное намерение.

В заявлении подтверждается, что США остаются привержены дальнейшим прочным взаимоотношениям двух государств и желают грузинскому народу «мира, стабильности и процветания».

Незадолго до этого посольство США предупредило Грузию о подрыве двусторонних отношений. По оценке диппредставительства, заявления властей Грузии об угрозе, исходящей от Запада, подрывают многолетние отношения между Вашингтоном и Тбилиси.

Ранее посольство США в Грузии поддержало протестующих против закона об иноагентах.

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