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Власти Грузии отказались от приглашения посетить США

Власти Грузии отказались от приглашения посетить США для обсуждения партнерства

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Depositphotos

Власти Грузии отказались от недавнего приглашения посетить Соединенные Штаты для обсуждения вопросов партнерства. Об этом заявил американский посол, передает ТАСС.

2 мая посольство Соединенных Штатов в Грузии выразило поддержку участникам протеста в Тбилиси против закона об иноагентах.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Грузия рискует своими перспективами членства в Европейском союзе и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах. Представитель Госдепа выразил мнение, что законопроект, вызвавший массовые протесты в Грузии, «вдохновлен» Москвой.

Депутат правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в ответ на слова Миллера заявил, что Тбилиси действует исходя из интересов нацбезопасности.

Ранее Грузию предупредили, что закон об иноагентах станет «серьезным препятствием» на пути в ЕС.

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