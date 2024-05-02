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На Украине Зеленского обвинили в неудачах ВСУ

Украинский журналист Бутусов обвинил Зеленского в неудачах ВСУ

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Efrem Lukatsky/AP

Неудачи украинской армии в противостоянии с Россией стали следствием стратегических ошибок руководства страны, в том числе президента Владимира Зеленского. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов, слова которого передает Tagesschau.

Он заявил, что руководство Украины несет ответственность за просчеты, благодаря которым РФ за короткое время взяла под контроль ряд населенных пунктов. Бутусов отметил, что Зеленский не хочет признавать правду и увольняет представителей военного руководства страны за доклады, которые содержат негативную информацию.

2 мая представитель группировки Вооруженных сил Украины «Хортица» Назар Волошин заявил, что российские войска контролируют часть поселка Очеретино, который расположен под Авдеевкой в Донецкой народной республике.

В этот же день советник главы республики Игорь Кимаковский сказал, что ВСУ оставили позиции вблизи населенного пункта Архангельское под Авдеевкой ДНР.

До этого старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг заявил, что новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов не спасет положение Украины на фронте, если ее власти не проведут трехэтапную мобилизацию.

Ранее военный ВСУ заявил, что Украине нет дела до солдат с инвалидностью.

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