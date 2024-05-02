Во Франции потребовали от Макрона отказаться от отправки войск на Украину

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал от президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от планов по отправке западных войск на Украину. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Прекратим безответственные заявления, которые могут привести нас к худшему. Ни одного солдата, никакого оружия и ни одного евро Украине. Хватит! Нужен мир!» — написал Филиппо.

До этого Макрон в интервью журналу The Economist в очередной раз заявил, что не исключает отправки военнослужащих на Украину.

В конце апреля французский лидер заявил, что полностью несет ответственность за создание «стратегической двусмысленности» после высказываний о возможной отправке войск стран Запада на Украину.

21 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов отправлять на Украину боевые подразделения, однако там есть военные советники НАТО.

В феврале Макрон допустил отправку на Украину солдат из европейских стран. Позже он подтвердил, что позиция Парижа по данному вопросу не изменилась.

Ранее в Британии раскрыли условия отправки войск на Украину.