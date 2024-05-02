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Во Франции потребовали от Макрона отказаться от отправки войск на Украину

Политик Филиппо призвал Макрона отказаться от планов отправки войск на Украину

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал от президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от планов по отправке западных войск на Украину. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Прекратим безответственные заявления, которые могут привести нас к худшему. Ни одного солдата, никакого оружия и ни одного евро Украине. Хватит! Нужен мир!» — написал Филиппо.

До этого Макрон в интервью журналу The Economist в очередной раз заявил, что не исключает отправки военнослужащих на Украину.

В конце апреля французский лидер заявил, что полностью несет ответственность за создание «стратегической двусмысленности» после высказываний о возможной отправке войск стран Запада на Украину.

21 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов отправлять на Украину боевые подразделения, однако там есть военные советники НАТО.

В феврале Макрон допустил отправку на Украину солдат из европейских стран. Позже он подтвердил, что позиция Парижа по данному вопросу не изменилась.

Ранее в Британии раскрыли условия отправки войск на Украину.

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