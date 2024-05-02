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Путин встретится с губернатором Тульской области

Путин 2 мая примет доклад от губернатора Тульской области Дюмина

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Михаил Климентьев/РИА Новости

В четверг, 2 мая, президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Из рабочих встреч среди остальных будет сегодня на докладе у президента губернатор Тульской области Дюмин», — сказал Песков.

Он отметил, что этот рабочий контакт будет открыт для освещения СМИ, а все остальные сегодняшние встречи будут закрытого характера.

25 апреля РИА Новости со ссылкой на ХVI рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» сообщило, что Дюмина рассматривают в качестве претендента на повышение, и он может в мае войти в обновленный состав правительства.

Среди указанных в рейтинге лиц был также губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он свой переход в федеральные органы публично опроверг.

Ранее сообщалось, что Дюмин попал под санкции ЕС.

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