США пообещали поставить на Украину столько ракет ATACMS, сколько смогут

Вашингтон намерен передать Киеву столько баллистических ракет ATACMS, сколько сможет. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.

Шеф Пентагона 30 апреля принял участие в слушаниях в комитете по делам американских войск в нижней палате конгресса страны. В ходе мероприятия ему задали вопрос о том, какое количество ракет ATACMS планируется отправить в зону украинского конфликта.

«Ну, мы предоставим столько [этих] средств [поражения], сколько сможем», — сказал Остин.

При этом министр не стал говорить, будут ли подобные поставки на Украину продолжаться в будущем.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

28 апреля бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил о бесперспективности поставок ракет ATACMS на Украину. По его словам, российские войска уже показали, что способны заглушать и сводить на нет эффективность произведенных в США бомб большой дальности GLSDB. Та же судьба ждет упомянутые баллистические ракеты и истребители четвертого поколения F-16, если последние все же появятся в зоне боевых действий.

Ранее в министерстве обороны США признали, что Украина может использовать ракеты ATACMS для ударов по Крымскому полуострову.