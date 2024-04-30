Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США пообещали поставить на Украину столько ракет ATACMS, сколько смогут

Глава Пентагона Остин: США передадут Украине столько ATACMS, сколько получится

close
100%
Kai Pfaffenbach/Reuters

Вашингтон намерен передать Киеву столько баллистических ракет ATACMS, сколько сможет. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.

Шеф Пентагона 30 апреля принял участие в слушаниях в комитете по делам американских войск в нижней палате конгресса страны. В ходе мероприятия ему задали вопрос о том, какое количество ракет ATACMS планируется отправить в зону украинского конфликта.

«Ну, мы предоставим столько [этих] средств [поражения], сколько сможем», — сказал Остин.

При этом министр не стал говорить, будут ли подобные поставки на Украину продолжаться в будущем.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

28 апреля бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил о бесперспективности поставок ракет ATACMS на Украину. По его словам, российские войска уже показали, что способны заглушать и сводить на нет эффективность произведенных в США бомб большой дальности GLSDB. Та же судьба ждет упомянутые баллистические ракеты и истребители четвертого поколения F-16, если последние все же появятся в зоне боевых действий.

Ранее в министерстве обороны США признали, что Украина может использовать ракеты ATACMS для ударов по Крымскому полуострову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами