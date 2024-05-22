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Россиянин вызвал врачей сожительнице и угнал машину скорой помощи

В Екатеринбурге осудили мужчину, который угнал машину скорой помощи

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FotograFFF/Shutterstock

Житель Екатеринбурга осужден к исправительным работам за угон машины скорой помощи. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным следствия, житель Екатеринбурга вызвал медиков своей сожительнице, женщина упала на улице возле дома и получила травму головы. Врачи скорой помощи прибыли на вызов, россиянин затеял ссору с водителем.

В ходе конфликта он несколько раз ударил шофера по голове, запрыгнул в машину скорой, в которой находились фельдшеры, проехал несколько кварталов и сбежал.

Угонщика удалось задержать, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, приговором суда жителю Екатеринбурга назначено наказание в виде 2,5 лет принудительных работ.

До этого сообщалось, что в Дубенском районе Тульской области местный житель обвиняется в нанесении побоев фельдшеру скорой помощи и нападении на полицейского. Мужчине не понравились действия фельдшера, приехавшего на вызов. Дебошир повалил медика на диван и начал угрожать женщине монтировкой. Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали злоумышленника, в больнице, куда его доставили для медосвидетельствования, ударил сцепленными в наручники руками полицейского в лицо.

Ранее больной шизофренией россиянин избил медика скорой помощи из-за нежелания ехать в больницу.

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