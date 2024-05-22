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Торговля Японии с Россией резко сократилась

Товарооборот между Японией и Россией за апрель упал на 16%

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Товарооборот между Россией и Японией по итогам апреля сократился на 16,22% и составил 85,56 млрд иен, или порядка $547,6 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

Основной категорией в российском импорте стали японские автомобили. На них пришлось 24,52% товарооборота. Несмотря на санкции, поставки авто из Японии в Россию за месяц сократились всего на 0,8%. При этом поставки запчастей подскочили на 15,6%, а мотоциклов — на 44,1%. Кроме того, РФ закупала японские медицинские изделия (+2,4%), детали для компьютеров (+5000%). Сократились поставки пластиковых материалов, резины, бумаги, генераторов и компьютеров.

Япония в апреле активно импортировала российские энергоносители (35,03% товарооборота) и пищевые продукты (13,41% товарооборота), в частности рыбу и овощи. Также азиатская страна нарастила на 3,8% закупки железа и стальной продукции из России.

До этого товарооборот России и Индии достиг рекордных $17,5 млрд.

Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что товарооборот России и Китая к 2030 году может достичь $300 млрд.

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