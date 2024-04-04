В НАТО допустили расширение в новом регионе

Североатлантический альянс может включить в зону своей ответственности Гавайские острова. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на эксперта-международника Алана Мендоса.

«Учитывая расширение НАТО на другие демократические страны, <…> имело бы смысл, <…> рассмотреть идею расширения блока за счет включения Гавайев», — отметил эксперт.

По его мнению, этот шаг продемонстрирует «растущую солидарность» западных стран в момент, когда потребность в ней растет.

Пятидесятый американский штат не попадает под действие пятой статьи НАТО, которая предполагает ответ на нападение. В главном документе блока уточняется, что союзники обязаны отреагировать, только если военные действия ведутся в зоне «севернее тропика Рака». При этом Гавайи расположены южнее этой широты.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о нежелании НАТО становиться стороной конфликта на Украине.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.