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Трамп хочет, чтобы Байден стоял во время двухчасовых дебатов

Трамп захотел провести двухчасовые дебаты с Байденом стоя

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Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп предложил проведение дебатов с действующим главой государства Джо Байденом стоя, несмотря на то что Байден «хочет сесть». Об этом Трамп заявил в разговоре с радиоведущим Хью Хьюиттом.

«И трибуна для выступлений важна. Если он хочет сесть, вы знаете, он хочет делать вид, что хочет сесть, я думаю, что дебаты должны проходить стоя», — сказал Трамп.

До этого руководитель предвыборного штаба президента США Джо Байдена Джен Диллон заявила, что предложение бывшего главы государства Дональда Трампа о проведении трех раундов дебатов не будет принято.

Руководитель предвыборного штаба обвинила экс-президента в играх с дебатами. Трамп, по мнению соратников Байдена, постоянно нарушает достигнутые договоренности, неоднократно срывает в самый последний момент проведение дебатов.

Ранее Байден назвал Трампа неудачником.

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