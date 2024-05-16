На игрока «Енисея» составили протокол за мелкое хулиганство после драки

Правоохранительные органы составили административный протокол за мелкое хулиганство на футболиста красноярского «Енисея» Владимира Хозина, который был одним из участников драки с отдыхавшими в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Сейчас по поводу конфликта проводится доследственная проверка. На Хозина составлен административный протокол за мелкое хулиганство», — отметил источник.

Женщина, пострадавшая в результате драки, рассказала, что конфликт произошел 13 мая в 21:40 на базе отдыха «Зеленка». Ее слова передает «Чемпионат» со ссылкой на Telegram-канал «112 Красноярск». Отмечено также, что в инциденте принимали участие игроки клуба Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

Генеральный директор красноярского «Енисея» Дмитрий Федосеев отреагировал на новость о том, что футболисты устроили драку на базе отдыха с семьей отдыхающих, заявив, что игроков спровоцировали. Он добавил, что в клубе идет проверка по этому эпизоду, а с футболистами уже была проведена соответствующая беседа.

Ранее появилось видео драки футболистов «Енисея» с отдыхающими в Красноярске. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «112».