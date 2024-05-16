В мэрии Белгорода сообщили о нарушениях в работе средств оповещения населения

В Белгороде и Белгородском районе временно не работают средства оповещения населения. Об этом сообщает Telegram-канал белгородской администрации.

«В результате аварии на сети оператора связи, временно не работают оконечные средства оповещения в частном секторе города Белгорода, Белгородского района и Яковлевского городского округа, установленные на опорах линий электропередач», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

До устранения последствий аварии местных жителей призвали пользоваться приложением «МЧС России» и каналами телерадиовещания для получения экстренной информации.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские беспилотники атаковали поселки в регионе.

Под удар попали Цаповка Борисовского района и село Новостроевка-Первая в Грайворонском городском округе.

МО РФ также сообщало, что силы противовоздушной обороны России (ПВО) уничтожили две французские авиабомбы Hammer над Белгородской областью.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.