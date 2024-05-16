Москва и Пекин подписали ряд совместных документов

Делегации России и Китая подписали 10 совместных документов в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что документы подписаны на уровне Минэкономразвития, Миндальвостокразвития, Минприроды, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ассоциации «Деловая Россия», а также информационных агентств. В частности, один из документов содержит концепцию развития острова Большой-Уссурийский, другой — договоренности о создании межграничного резервата «Земля больших кошек».

Также в подписанных соглашениях есть меморандум о проведении экспертного форума БРИКС, договоры о медиасотрудничестве и об обмене информацией.

До этого РИА Новости сообщало, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине завершились. Встреча продлилась почти 2,5 часа.

Ранее часть банков КНР перестали принимать платежи в юанях из России.