Россиянам рассказали, как сдать жилье в аренду подороже

Квартиру можно сдать в аренду дороже, если убрать из нее визуальный шум, поделились с «Газетой.Ru» в сервисе «Яндекс Аренда».

Перед тем, как показывать жилье потенциальным квартиросъемщикам, необходимо очистить технику и мебель от наклеек, убрать магниты с холодильника, вывезти мягкие игрушки и другие украшения. Также важно перед сдачей освободить от мусора и личных вещей балкон или лоджию, чтобы у жильцов было дополнительное пространство.

«Чистые и ухоженные квартиры часто можно сдать не только дороже, но и быстрее, вне зависимости от района и дома», — подчеркнули аналитики.

Район, инфраструктура, год постройки здания, состояние придомовой территории, наличие консьержа, ремонт в подъезде, этаж — все это также влияет на цену аренды. Так, например, квартиры, которые находятся на третьем этаже и выше, обычно стоят дороже, но только если в доме есть лифт.

До этого стало известно, как зумеры выбирают квартиру мечты. Стоимость жилья занимает лишь третье по приоритету место.

Ранее стало известно, как изменился спрос на аренду квартир в Роccии за год.