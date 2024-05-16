Голого мужчину, бросавшегося на людей в Челябинске, увезли в психбольницу

В Челябинске мужчину без одежды, бросавшегося на людей в центре города, увезли в психбольницу. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает Ura.ru.

По информации агентства, 15 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о неодетом мужчине, который бросается на людей в центре города. Экипаж мотовзвода Госавтоинспекции задержал подозреваемого на Лесопарковой улице, после этого его передали врачам для помещения в психоневрологическое медицинское учреждение.

Отмечается, что мужчина во время задержания пытался оказать сотрудникам правоохранительных органов сопротивление, однако в результате сдался. Прочие обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого пьяный россиянин проник на территорию школы и стал бросаться на людей. На мужчину распылили перцовый баллончик, однако это не помогло его успокоить.

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