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Украинских военных выслали из Германии из-за демонстрации нацистской символики

«Страна.ua»: семерых солдат ВСУ выслали из ФРГ из-за нацистской символики

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Gleb Garanich/Reuters

Власти ФРГ выслали из страны семерых солдат Вооруженных сил Украины из-за демонстрации правоэкстремисткой символики. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, военнослужащие проходили обучение в Германии. Их перестали обучать и отправили домой после того, как солдаты были замечены с нацистской символикой. Отмечается, что все солдаты проходят инструктаж по недопущению демонстрации нацистской символики.

6 мая сообщалось, что снайперы Вооруженных сил России ликвидировали в зоне специальной военной операции (СВО) украинского военнослужащего в каске с нацистской символикой.

По словам снайпера, являющегося одним из самых эффективных в российской армии, был ликвидирован военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), ходивший в каске времен Второй мировой войны, на которой были нарисованы руны СС.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сказал, что конфликт на Украине вышел на завершающий этап, поскольку украинские националистические батальоны отказываются воевать.

Ранее подполье сообщило, что в Херсоне призывников ВСУ держат в клетке.

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