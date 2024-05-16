«АвтоВАЗ» повысит качество Lada Vesta и Granta

»АвтоВАЗ» с 28 апреля по 12 мая 2024 года провел работы по модернизации завода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Для обеспечения высокого уровня качества автомобилей Lada Vesta и Lada Aura была проведена плановая замена катафорезного грунта в ваннах на линии окраски кузова. Модернизированы линии окраски и сборки Lada Granta, в частности, перемещены роботы, наносящие клей на лобовое и заднее стекла, изменены высотные отметки на трассе конвейера подачи окрашенного кузова, модернизированы стенды финальных испытаний», — говорится в сообщении.

До этого россиянам рассказали, каким будет кроссовер на базе модели Lada Vesta (заводской индекс HGH). Дизайн модели уже утвержден. На «ВАЗе» решили снабдить кроссовер HGH китайской панорамной крышей, под нее пришлось переделывать кузов. На крышке багажника установят так называемый «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря, расположенных на крыльях. Также есть идея снабдить кроссовер китайским силовым агрегатом – турбомотором на 150 л.с. и вариатором. Выпуск кроссовера начнется в начале 2026 года.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» вновь запустил производство автомобилей Lada Largus.