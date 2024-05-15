Минобороны показало видео с работой РСЗО «Ураган» в Херсонской области

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Днепр» поразили опорные пункты и укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Видео с работой РСЗО опубликовало Минобороны РФ.

По данным ведомства, несколько ракетных ударов разрушили здания, укрепления, технику и живую силу противника в Херсонской области.

До этого Минобороны РФ заявило, что российские войска взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника. Украинские силы понесли потери в размере 135 военнослужащих и девяти единиц техники, а российские военные отразили атаку украинских штурмовых групп в районе Старицы.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро рушится на фоне наступления ВС РФ на Харьковском направлении, украинской армии сложно удержать свои позиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию на Харьковском и Донецком направлениях.