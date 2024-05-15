Бас-гитарист «Машины времени» заявил, что не походит к телефону после пранка

Бас-гитарист группы «Машина времени» Александр Кутиков признался, что боится отвечать на телефонные звонки после того, как пранкеры Вован и Лексус разыграли музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом). Его слова передает «Абзац».

«Подобные глупости меня не интересуют. Поэтому я не подхожу к телефону», — поделился также музыкант.

Он добавил, что не видел недавний розыгрыш лидера рок-коллектива и подчеркнул, что не собирается его смотреть вовсе.

13 мая Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли музыканта Андрея Макаревича от имени президента Украины Владимира Зеленского. В этой беседе лидер «Машины времени» рассказал, что желает победы Украине и якобы «считает до нее дни»

Также музыкант заверил, что готов выступить в Киеве в первый же день победы, «если позовут», а также рассматривает возможность помощи ВСУ в будущем. По словам Макаревича, он поймет, если концерт поющего на русском языке артиста вызовет негатив у огромного количества украинцев.

По словам артиста, он не собирается возвращаться в Россию и чувствует себя в Израиле как дома.

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