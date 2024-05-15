Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бас-гитарист «Машины времени» заявил, что не походит к телефону после пранка

Музыкант Кутиков рассказал о боязни телефонных звонков из-за пранкеров

close
100%
Дмитрий Коробейников/РИА «Новости»

Бас-гитарист группы «Машина времени» Александр Кутиков признался, что боится отвечать на телефонные звонки после того, как пранкеры Вован и Лексус разыграли музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом). Его слова передает «Абзац».

«Подобные глупости меня не интересуют. Поэтому я не подхожу к телефону», — поделился также музыкант.

Он добавил, что не видел недавний розыгрыш лидера рок-коллектива и подчеркнул, что не собирается его смотреть вовсе.

13 мая Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли музыканта Андрея Макаревича от имени президента Украины Владимира Зеленского. В этой беседе лидер «Машины времени» рассказал, что желает победы Украине и якобы «считает до нее дни»

Также музыкант заверил, что готов выступить в Киеве в первый же день победы, «если позовут», а также рассматривает возможность помощи ВСУ в будущем. По словам Макаревича, он поймет, если концерт поющего на русском языке артиста вызовет негатив у огромного количества украинцев.

По словам артиста, он не собирается возвращаться в Россию и чувствует себя в Израиле как дома.

Ранее Пугачева поделилась, что провела незабываемую встречу с Юрием Шевчуком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами