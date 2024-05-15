Западные министры прибыли в Грузию на фоне протестов против закона об иноагентах

Министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии, а также Исландии прибыли в Грузию. Об этом сообщил на своей странице в X глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

«В трудные времена вы можете рассчитывать на своих друзей», — написал дипломат, сопроводив свой пост фотографией с коллегами.

По данным издания Balt News, поездка дипломатов связана с принятием Грузией закона об иностранных агентах, который вызвал массовые протесты в стране.

Министры намерены убедить Тбилиси отказаться от закона, угрожая остановкой процесса вступления в Европейский союз.

Протестные демонстрации в Грузии на фоне возобновления рассмотрения в парламенте законопроекта о прозрачности иностранного финансирования продолжаются с середины апреля. Впервые закон об «иноагентах» хотели принять еще в прошлом году, но отказались от этой идеи на волне протестов. Новые акции уже не раз приводили к столкновениям с полицией и последующим задержаниям. 14 мая, в день рассмотрения инициативы в третьем и окончательном чтении, ситуация повторилась.

Суть грузинской инициативы сводится к обязательной регистрации иностранных организаций и раскрытию источников дохода НПО. Прозрачности финансирования будут требовать от юрлиц и СМИ, получающих больше 20% дохода из-за рубежа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США заявили о готовности «фундаментально пересмотреть» отношения с Грузией на фоне закона об иноагентах.