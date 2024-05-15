Захарова заявила об «открытой угрозе» Грузии со стороны США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США угрожают Грузии, говоря о возможном пересмотре отношений. Такое мнение она высказала в эфире радио Sputnik, комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Вашингтон может пересмотреть отношения с Тбилиси в случае принятия в республике закона об иноагентах.

«Это открытая угроза», — сказала Захарова.

По ее словам, подобные заявления являются «стопроцентным вмешательством других стран во внутреннюю политику суверенного независимого государства в Грузии».

Дипломат считает, что на Грузию в данный момент идет «информационная атака».

14 мая парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном третьем чтении. За проголосовали 84 депутата, против — 30.

До этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия.

Ранее политолог Арешев заявил, что ситуация в Грузии может привести к попыткам сноса действующей власти.