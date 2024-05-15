Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе связали визит Путина в Китай с противодействием гегемонии США

Reuters: визит Путина в КНР станет символом мировоззрения против гегемонии США

close
100%
Павел Быркин/РИА Новости

Визит президента России Владимира Путина в Китай станет символом общего мировоззрения двух государств, направленного на противодействие гегемонии Соединенных Штатов. Об этом пишет Reuters.

В материале приводятся мнения экспертов, которые считают, что Владимир Путин будет подталкивать Си Цзиньпина к дальнейшей поддержке «военной экономики России», однако в более широком смысле поездка станет «символом общего мировоззрения, сосредоточенного на противодействии порядку, возглавляемому США».

«Китай является стратегическим партнером России — это путь, выбранный президентом России и лидером Китая — и ничто не изменит этого, что бы Запад ни пытался сказать или сделать», — заявил агентству российский чиновник на условиях анонимности.

До этого российский лидер Владимир Путин заявил, что уверен в перспективах отношений РФ и Китая в экономической сфере. «Уверен в больших перспективах российско-китайских экономических связей», — сказал Путин.

Также Путин заявил, что страна ставит задачу войти в четверку крупнейших мировых экономик. При этом, по словам российского лидера, приоритетами российской экономики остаются рост благосостояния россиян и эффективное развитие всех сфер.

Ранее Госдеп США дал совет Китаю перед визитом Владимира Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами