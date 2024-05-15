На Западе связали визит Путина в Китай с противодействием гегемонии США

Визит президента России Владимира Путина в Китай станет символом общего мировоззрения двух государств, направленного на противодействие гегемонии Соединенных Штатов. Об этом пишет Reuters.

В материале приводятся мнения экспертов, которые считают, что Владимир Путин будет подталкивать Си Цзиньпина к дальнейшей поддержке «военной экономики России», однако в более широком смысле поездка станет «символом общего мировоззрения, сосредоточенного на противодействии порядку, возглавляемому США».

«Китай является стратегическим партнером России — это путь, выбранный президентом России и лидером Китая — и ничто не изменит этого, что бы Запад ни пытался сказать или сделать», — заявил агентству российский чиновник на условиях анонимности.

До этого российский лидер Владимир Путин заявил, что уверен в перспективах отношений РФ и Китая в экономической сфере. «Уверен в больших перспективах российско-китайских экономических связей», — сказал Путин.

Также Путин заявил, что страна ставит задачу войти в четверку крупнейших мировых экономик. При этом, по словам российского лидера, приоритетами российской экономики остаются рост благосостояния россиян и эффективное развитие всех сфер.

Ранее Госдеп США дал совет Китаю перед визитом Владимира Путина.