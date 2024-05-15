Пострадавший после стрельбы у ТРК «Сити Молл» рассказал о причине конфликта

Мужчина, который пострадал в результате стрельбы у ТРК «Сити Молл» в Санкт-Петербурге, рассказал, из-чего произошел конфликт, сообщает Telegram-канал «78. Новости».

Пострадавший Леонид пояснил, что припарковал автомобиль на инвалидном месте. Это не понравилось мужчине на черной машине, он начал кричать, но жена его увела в ТРК. Через несколько минут он вернулся и загородил выезд пострадавшему, но тот смог выехать с парковочного места и вызвал полицию.

«Потом выходит этот товарищ, я ему говорю — полиция едет. Все это переходит в конечном итоге в то, что он достает пистолет, начинает орать. Ну а конфликт дальше уже потерял все видимые и невидимые берега. В итоге у меня ранение в ногу и дырка в животе», — сказал Леонид.

До этого в сети появилось видео, на котором видно, как в Санкт-Петербурге водитель черного Li Auto стреляет в мужчину на парковке у торгового центра «Сити Молл». Ролик сняла на камеру спутница пострадавшего. В ходе конфликта автомобилист пытался остановить мужчину за рулем черного Li Auto, однако тот не выходил из машины и чуть не наехал на своего оппонента. В какой-то момент водитель внедорожника вышел из салона и открыл стрельбу. Он сделал четыре выстрела в мужчину, пытавшегося заблокировать ему проезд.

Водитель черного внедорожника Lixiang, который несколько раз выстрелил в мужчину у ТЦ «Сити Молл» в Санкт-Петербурге, получил 100 штрафов за нарушения ПДД за последние полгода.

Согласно данным канала, водитель регулярно нарушал ПДД, в том числе проезжал на запрещающие знаки и превышал скорость. Большинство из них оплачено. За минувший апрель водитель получил 25 штрафов.

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