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Госдеп США дал совет Китаю перед визитом Владимира Путина

Госдеп США предостерег Пекин от поддержки России перед визитом Путина в КНР

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Depositphotos

Госдепартамент США предостерег Китай от поддержки России в конфликте на Украине, если Пекин хочет иметь хорошие отношения с Европой и другими государствами. Так заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател прокомментировал предстоящий визит Владимира Путина в КНР, сообщает сайт ведомства.

«Если Китай действительно хочет иметь хорошие отношения с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать наибольшую угрозу европейской безопасности», — заявил Пател.

По его словам, якобы без поддержки Пекина Москве будет сложно вести боевые действия на Украине.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что визит Владимира Путина в Китай определит стратегическое развитие сложной геополитической ситуации на мировой арене.

До этого стало известно, что Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая. Китай станет первой зарубежной поездкой после вступления Путина в должность президента России. Планируется, что российский лидер посетит Пекин и Харбин.

Ранее МИД Китая назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина.

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