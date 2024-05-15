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Силы РФ окружили часть группировки ВСУ в Часовом Яре

ТАСС: часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре

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Thomas Peter/Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины на востоке Часова Яра оказалась в оперативном окружении. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах ДНР.

Там же добавили, что сейчас вся эта территория находится под полным огневым контролем российской армии. Украинская сторона на этом участке фронта несет большие потери.

Там агентству сообщили, что украинское командование перебросило личный состав 95-й, 46-й и 82-й бригад в Харьковскую область. За последнюю ночь ВСУ оставили несколько позиций к югу и юго-востоку от Харькова.

Силы РФ несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая министерство обороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Газета The Times писала, что следующие несколько недель будут решающими для Украины в связи с текущей ситуацией в Харьковской области.

Ранее стало известно о попытках ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области.

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Операция на Украине
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