Бразилец из «Зенита ответил, что идет не так у команды

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Вендел постарался объяснить, что пошло не так у команды в текущем сезоне. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Поражения и ничейные результаты в футболе – такая же часть игры, как и победы. Очень сложно брать титулы постоянно, из года в год. Тем более чемпионат России – тяжелый турнир с сильными соперниками. В каждом из прошедших матчей мы выходили на поле с одним желанием: набрать три очка», — заявил Вендел.

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака на домашнем стадионе уступили московскому ЦСКА. До этого петербургский клуб проиграл «Рубину» (0:2), «Динамо» (0:1) и сыграл вничью с «Факелом» (1:1). Одно очко в четырех матчах при одном забитом голе — это худший отрезок в четыре матча у «Зенита» при Семаке по обоим показателям.

«Зенит» идет на втором месте в РПЛ, набрав 51 очко. Команда отстает от лидирующего «Динамо» на два балла за два тура до конца чемпионата.

При этом «Зенит» продолжает сражение в Кубке России. Команда играет в финале Пути РПЛ с ЦСКА. Первая встреча состоялась в Москве и завершилась вничью — 1:1. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 15 мая. Начало — 20:45 по московскому времени.

Ранее «Балтика» вышла в суперфинал Кубка России.