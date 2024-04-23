Страны Запада хотят уничтожить русскую цивилизацию, чтобы устранить со своего пути опасного конкурента. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, стратегические границы Российской Федерации, «как любой великой мировой державы», находятся далеко за пределами ее территории, в их основе лежат принципы равноправия, взаимной выгоды и партнерства. В этом заключается суть международного порядка, который уже сейчас приходит на смену однополярному миру, отметил Медведчук.

Он добавил, что пропагандисты на Западе пытаются представить такие заявления как оправдание некой «захватнической политики» России, особенно в отношении Украины. В западных СМИ пишут, что Россия не может жить без захвата соседних государств, поэтому РФ должна быть уничтожена, расчленена на мелкие страны и вытеснена из «цивилизации».

«Как раз план Запада и означает уничтожение реальной русской цивилизации, чтобы устранить со своего пути опасного конкурента», — заявил Медведчук.

Он отметил, что сейчас «новые крестоносцы» вновь попытаются уничтожить Россию, но она поднимается против очередных «крестоносцев», чтобы отправить их туда, куда отправляла их предков.

На прошлой неделе в интервью KP.RU Медведчук заявил, что действующий глава Украины Владимир Зеленский станет последним руководителем страны, поскольку он и его предшественники сделали все, чтобы у народа появилось желание вернуться в состав Российской Федерации.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.