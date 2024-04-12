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Молдавия может вступить в ЕС без Приднестровья

Посол ЕС Мажейкс: вступление Молдавии в блок без Приднестровья возможно

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Вариант евроинтеграции Молдавии, в рамках которого в Евросоюз войдет сначала контролируемая Кишиневом территория страны, а позднее к блоку присоединится Приднестровье, является возможным. Об этом сообщил посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс в беседе с украинским изданием «Общественное».

«Мы можем подумать о том, чтобы сначала правый берег, территория, контролируемая конституционным руководством, присоединился первым, а левый берег присоединился бы позже», — отметил дипломат.

По словам Мажейкса, евроинтеграция Молдавии в течение шести лет до 2030 года возможна, если Кишинев сохранит темп проведения реформ, необходимых по требованию Еврокомиссии.

До этого правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) предложила провести референдум о вступлении в Евросоюз 20 октября.

18 марта президент Молдавии Майя Санду обратилась к парламенту страны с призывом инициировать проведение референдума по вопросу вступления в Европейский союз в октябре текущего года. Она также выразила уверенность, что результаты плебисцита нужно внести в конституцию Молдавии.

Ранее премьер Румынии поддержал объединение с Молдавией.

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