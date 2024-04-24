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В США заявили о немедленной переброске военной помощи на Украину

Белый дом: переброска военной помощи США на Украину начинается немедленно

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Alex Brandon/AP

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о немедленной переброске американской военной помощи на Украину. Его цитирует РИА Новости.

«Переброска этих возможностей начнется немедленно, чтобы восполнить время, потерянное в этот критический момент», — сообщил чиновник.

Салливан также выразил надежду, что $61 млрд, которые Соединенные Штаты выделили Украине, хватит ей на весь текущий год.

«Мы рассчитываем, что то количество ресурсов, которое у нас есть сейчас, позволит нам продолжить обеспечивать Украину всем необходимым в течение 2024 года», — сказал он.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине.

Позже глава Белого дома заявил, что его страна в ближайшие часы возобновит военные поставки на Украину. Он отметил, что «поставки начнутся немедленно».

Американский лидер уточнил, что данный пакет военной помощи будет включать в себя боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды, ракетные комплексы и бронетехнику.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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