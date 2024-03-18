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Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС

Президент Молдавии Санду призвала закрепить цель евроинтеграции в Конституции

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Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду призвала парламент республики инициировать проведение референдума по вопросу вступления страны в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik. Молдова».

По ее словам, как только цель евроинтеграции Кишинева будет зафиксирована в Конституции, то «весь политический класс Республики Молдова будет обязан ее уважать».

24 декабря 2023 года Санду выступила с предложением к парламенту страны организовать референдум, чтобы выяснить мнение граждан по поводу вступления республики в Европейский союз.

В конце 2023 года депутаты парламента одобрили изменения в Избирательный кодекс, согласно которым референдум может пройти в день парламентских и президентских выборов.

Позже спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что Кишинев может вступить в Европейский союз (ЕС) до 2030 года. По его словам, в Молдавии, на Украине, и во всей Европе наблюдается ускоренная динамика — события развиваются очень быстро, чего не было десять лет назад.

Ранее в Молдавии назвали ошибкой референдум о вступлении в ЕС.

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